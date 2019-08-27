Школьники попытались разобрать железнодорожные пути в Златоусте

Они попытались сдать в металлолом 214 килограммов деталей железной дороги.



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В Златоусте Челябинской области транспортные полицейские выявили подростков, похитивших железнодорожные детали общим весом на 214 килограммов. Ими оказались местные жители 16 и 17 лет. Подробности сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошёл на станции Кропачёво Южно-Уральской железной дороги. В один из вечеров, находясь на территории станции, подростки демонтировали с железнодорожного пути 25 накладок и 80 костылей на общую сумму около 2000 рублей. Следующим утром они вывезли похищенное на тележке в пункт приёма металлолома, где их заметили сотрудники охраны железнодорожного предприятия. Они и сообщили об этом транспортным полицейским.

«Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Златоуст установили, что подростки 17 и 16 лет ранее на учёте не стояли и имею положительные характеристики с места учёбы. С ними и их законными представителями проведены профилактические беседы. Несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ „мелкое хищение“. В отношении родителей были составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ „неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“», — сообщили в ведомстве.

На данный момент все материалы находятся на рассмотрении в Комиссии по делам несовершеннолетних, территориальном отделе органов внутренних дел и по месту учёбы подростков.