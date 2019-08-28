На школьные учебники в Магнитогорске потратили 40 миллионов рублей

Дети будут обеспечены книгами.

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Магнитогорским родителям не придется массово закупать для своих детей учебники. Все школы города обеспечены ими на 96 процентов. Всего на закупку 100 тысячи книг направили 40 миллионов рублей. Новые учебники получат все 62 школы города. Кроме того, сейчас ожидается дополнительная доставка той литературы, которая выведена из федерального перечня.

«Поскольку в школах не было учебников, несмотря на необходимость доводить до конца ту линейку учебников, которую дети начали с четвертого класса, мы заключили прямые договоры с издательствами на поставку этих книг», — рассказала главный специалист отдела организации общего образования управления образования администрации Магнитогорска Елена Драпеко.

Также, по словам Елены Драпеко, с обеспечением очень помог резервный фонд учебной литературы, в котором указаны все книги, которые по каким-то причинам не используются в школах.

«Каждый библиотекарь предоставляет нам информацию о том, сколько книг не используется. После это мы сообщаем об этом другим школам, которые уже и выбирают, какие учебники им нужны», — заявила Елена Драпеко.

Кроме того, главный специалист отдела организации общего образования рассказала, что сейчас есть целая система закупки учебников, которая проходит в несколько этапов.

«В январе мы проводим мониторинг обеспеченности и прогноз будущего контингента, после этого в феврале идет первый заказ, затем при необходимости дополнительные», — пояснила Елена Драпеко.

А вот закупка рабочих тетрадей для проведения уроков остается за родителями, поскольку это не предусмотрено федеральным перечнем.