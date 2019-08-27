Обеспокоенные родители жалуются на златоустовский санаторий

Сейчас планируется подача заявлений в Роспотребнадзор и Министерство социальных отношений.

Послушать

Родители пожаловались на санаторий «Металлург» в Златоусте. Обеспокоенные матери пишут в социальных сетях об отравлении детей и антисанитарии на кухнях.

«Скажите, что творится в лагере? Дети болеют, у них рвота. Если это так, почему администрация молчит?», — написала одна из женщин в группе санатория.

Многие родители после этого поста рассказали, что жалобы на учреждение повторяются уже не первый год. Некоторые сообщали о вспышке вшей. «В санатории вши и тараканы. Родители детей из 10 отряда, по приезду хорошо их проверьте», — сообщила одна из матерей.

Также родители прикладывали фотографии детей, на которых можно увидеть тараканов и разбросанную еду. Кроме того, были призывы написать заявления в Роспотребнадзор и министерство социальных отношений. Представители санатория, в свою очередь, не подтвердили сообщения родителей.

«Детей с тошнотой у нас не забирают до их полного выздоровления. Большинство родителей сейчас забрали детей из-за подготовки к школе. Сейчас есть только два заявления, которые связаны с недовольством пищей в столовой», — сообщили работники санатория.

Некоторые пользователи также не согласились с автором поста, рассказав о своих положительных впечатлениях от отдыха в санатории.

В Министерстве социальных отнощений сообщили, что никаких массовых жалоб на качество пищи детей в «Металлурге» не подавалось.

«В санатории „Металлург“, как и в других санаториях, мы были уже неоднократно. Жалобы поступали. Но были лишь индивидуального характера. Массовых письменных жалоб по организации питания не поступало. Сейчас в санатории работает проверка Роспотребнадзора Златоуста, которая закончится 6 сентября»,— рассказала Инна Околелова, начальник отдела организации социальной защиты семьи и детей.

Сайт «Первый областной» следит за дальнейшим развитием и о результатх проверки вы сможете узнать на нашем сайте.