В Новосинеглазово не будут проводить проверку из-за концерта с «Рюмкой водки»

Прокуратура не нашла в организации праздничного мероприятия нарушений.

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В прокуратуре по Челябинской области не будут проводить проверку концерта, который возмутил жителей поселка.

«Выступление не было посвящено Дню знаний. Кроме того, группа „Сентябрь“ выступала не на территории школы. Мероприятие посвятили открытию дворца культуры», — пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, 1 сентября, в поселке Новосингелазово прошел концерт, на котором вместо детских коллективов выступила группа «Сентябрь». Исполнители спели перед детьми и их родителями композиции из репертуара группы «Ленинград», а также песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе».

Как пояснил организатор Виталий Паутов, концерт хотели провести во дворце культуры, но здание не успели подготовить. Выступать должны были детские коллективы. После переноса мероприятия на улицу из-за ухудшения погоды выступления юных артистов решили отменить, а на смену позвать группу «Сентябрь».

Также Виталий объяснил, что те песни, о которых говорят, группа исполнила лишь под конец выступления, когда многие дети и их родители стали расходиться.