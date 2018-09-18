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/ Мальчик не дошел до школы в Ленинском районе Челябинска

Мальчик не дошел до школы в Ленинском районе Челябинска

Связи с ребенком нет уже сутки.
сегодня в 13:53
  |  Происшествия

В районе «Авроры» в Челябинске пропал 9-летний Алексей Вежневец. Ребенок вчера, 17 сентября, отправился в школу. Покинул дом № 97 по улице Дзержинского примерно в 11:30. Однако до учебного заведения не добрался. Домой мальчик тоже не вернулся, и уже сутки об Алексее Вежневце нет вестей.

Сейчас требуется расклейка ориентировок. Ближе к вечеру будет сбор волонтеров на поиск ребенка. Просим максимально распространить информацию. — обращаются к жителям Челябинска представители отряда «Легион-СПАС».

Приметы ребенка: на вид 10−11 лет, рост 138 сантиметров, среднего телосложения, прямые короткие русые волосы, карие глаза, родина в районе правого виска.

Был одет: демисезонная двуцветная куртка с капюшоном (верхняя половина — сера, нижняя — темно-синяя), синие брюки, черные туфли, с собой был портфель светло-серого цвета.

Всех, кто видел мальчика на улице или знает, где он находится, просят передать информацию по телефонам: 8 951 455 13 17 (Татьяна) или 8 900 755 70 70 (Игорь).

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