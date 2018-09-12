/ Мама пропавшей в Копейске девушки: «Мы не можем найти в ее комнате документы»

Оперативники и добровольцы пытаются выйти на след школьницы.

Мама пропавшей накануне Екатерины Мавриной рассказала новые подробности о поисках девушки. По ее словам, сейчас вся поступающая информация обрабатывается оперативниками. Кроме того, родные не могут найти документы, которые она всегда хранила дома.

Со вчерашнего дня ничего особо не поменялось. Информация, которая поступает, обрабатывается нами и оперативниками. Известий нет, мы по-прежнему не знаем где наша дочь. У нее в комнате в папке всегда лежали все документы: паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис. Сейчас мы не можем все это найти. Возможно, она забрала их с собой. — рассказала сайту «Первый областной» Наталья Саночкина.

Ранее сообщалось, что девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения в двух разных местах: недалеко от школы и в одном из магазинов. Однако мама Кати узнала дочку лишь на одном видео, где она попрощалась с подружкой, сказав ей, что идет домой. После этого школьница пропала.

Напомним, девушка пропала вчера, 10 сентября, по дороге домой. Ранее Наталья Саночкина утверждала, что серьезных конфликтов в семье не было. Мама девушки надеется, что она вернется домой как можно скорее.