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/ Мать пропавшей школьницы из Копейска рассказала о взаимоотношениях с дочерью

Мать пропавшей школьницы из Копейска рассказала о взаимоотношениях с дочерью

Поиски девушки продолжаются.
сегодня в 13:40
  |  Общество

В Копейске продолжаются поиски пропавшей 16-летней школьницы Екатерины Мавриной. Пропала девушка 10 сентября по дороге домой. Мама девочки пытается понять, зачем ее дочь передала мобильный телефон и очки своей подруге, пошла якобы домой, но не дошла. Женщина уверяет, серьезных конфликтов в их семье не было. Парня у школьницы тоже нет.

Предположений нет. В 17:00 с подружкой пошла гулять, в 20:00 они расстались. Она сказала, что замерзла и захотела есть. Пошла домой, при этом подружке отдала телефон и очки. Но домой не вернулась. По камерам посмотрели, подружка не обманывает. Правильно, они шли, но расстались около школы, разошлись по домам. Но Катя домой не пришла. Сказала, чтобы подружка завтра принесла в школу телефон с очками. Подружка была удивлена, но не стала спрашивать в чем дело. Это произошло 10 числа в районе 20:00. — рассказывает сайту «Первый областной» мама школьницы Наталья Саночкина.

Известно, что в переписке «ВКонтакте» родители девочки не обнаружили ничего, что бы могло послужить зацепкой для поисков. Сейчас полиция и волонтеры продолжают искать девочку. Пока результатов нет.

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