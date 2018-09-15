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сегодня в 13:28
«Не ругайте ее сильно». Пропавшая школьница из Копейска обнаружена
Поиски длились 5 дней.
/ «Не ругайте ее сильно». Пропавшая школьница из Копейска обнаружена

«Не ругайте ее сильно». Пропавшая школьница из Копейска обнаружена

Поиски длились 5 дней.
сегодня в 13:28
  |  Происшествия

Сегодня, 15 сентября, обнаружена Катя Маврина, поиски которой велись 5 дней. Сообщение поступило в полдень. В это время волонтеры, родственники и спасатели прочесывали территорию в надежде найти хоть какие-то следы девушки.

Катю нашли! Жива! Везут домой! Всем спасибо за отзывчивость и помощь! Благодарим сотрудников полиции и следственного комитета за бессонную работу! Едут из Екатеринбурга. Через час будут в Копейске. — комментирует председатель Совета Родительской Общественности Андрей Горланцев.

Пользователи социальных сетей обращаются к родителям школьницы с просьбой не ругать ее за плохой поступок. Некоторые предполагают, что девушку нашли в Екатеринбурге, куда она якобы уехала к молодому человеку. Но эта информация не подтверждена официально ее родственниками.

Напомним, школьница не вернулась домой с прогулки 10 сентября. Она отдала свой телефон и очки подруге, сказав, что пошла домой. Но до квартиры так и не дошла. Позже выяснилось, что девочка ушла с документами в неизвестном направлении.

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