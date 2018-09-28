/ Школьник попал под колеса иномарки в Магнитогорске

Мальчик рано утром шел на уроки.

Сегодня, 28 сентября, рано утром водитель иномарки Volkswagen Jetta сбил 9-летнего школьника. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в районе перекрестка Чапаева — Октябрьская.

Мальчик по пути в школу переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время водитель на автомобиле Volkswagen Jetta выполнял разворот и не заметил школьника. — комментирует сайту 1obl.ru очевидец.

На место аварии прибыла карета скорой медицинской помощи. Ребенка госпитализировали. Сейчас он находится в детской больнице. На месте аварии работают полицейские.