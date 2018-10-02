/ Новую школу за год построили в Магнитогорске по поручению губернатора

Учебные заведения не открывались в городе более 18 лет.

Новая школа № 1 была построена в 144 микрорайоне города Магнитогорска и открыта в этом году 1 сентября. Учебное заведение рассчитано на 825 учеников. В трехэтажном здании школы есть все необходимое: пять учебных блоков, два спортивных зала, бассейн, столовая с буфетом, актовый зал, библиотека, детские площадки и зоны для занятий спортом на прилегающей территории.

Недавно новую школу посетил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках рабочего визита в Магнитогорск. Он отметил, что эта школа очень важна для города и его жителей.

Мы сегодня осмотрели новое здание школы, мало кто верил, но мы справились с задачей, построили ее в течение года, и открыли 1 сентября. Очень рады, что нам удалось возвести ее в установленные сроки, ведь эта школа была очень ожидаема жителями этого района. Это очень важно для Магнитогорска, потому что, смотря статистику, я увидел, что в городе уже более 18 лет не открывалось ни одной школы. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Сейчас в новой магнитогорской школе уже обучается 627 детей. В этом году там было сформировано семь первых классов, а также созданы условия для дополнительного образования.

На строительство школы из областного бюджета было выделено 594 миллиона рублей, софинансирование из местного бюджета составило 10 миллионов рублей. Открытие нового учебного заведения позволило уменьшить загруженность других школ города.