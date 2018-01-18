/ «Школа горит!» Детей и учителей эвакуировали из-за возгорания в подсобке

39 человек и 12 спецмашин работали на месте ЧП.

Сегоня, 18 января, занятия для учеников одной из челябинских школ неожиданно прервались, но не из-за морозов. Возгорание в МАОУ СОШ № 30 произошло в утренние часы во время уроков. Детей и учителей эвакуировали, на месте потребовалась вмешательство огнеборцев. Эпицентр удалось быстро обнаружить, им оказалось подсобное помещение на 3 этаже.

18 января в 10:29 произошло загорание в школе в поселке Мелькомбинат № 2, школа № 30. Дети и персонал из школы эвакуированы. В 10:36 ликвидация открытого горения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что на тушение пожара направлено 39 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 29 человек и 8 единиц техники. Ученики делились снимками происходящего в социальных сетях, сопровождая подписями «Школа горит!».