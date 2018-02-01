/ Будущие первоклассники могут попасть в школу через Госуслуги

1 февраля стартовала приемная кампания в первый класс.

Сегодня, 1 февраля, в южноуральских школах стартовал прием учеников в первый класс. Документы на поступление в рамках первого этапа кампании будут приниматься вплоть до 30 июня. Особенностью зачисления первоклассников этого года стала возможность подать документы через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Документы в электронном виде подаются одним из родителей. Автоматизированная система присваивает заявлению номер, по которому можно отследить дальнейшее движение. При подаче электронного заявления фиксируются дата и точное время его направления. Оно автоматически поступает в выбранную образовательную организацию. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации в правительстве региона.

После регистрации в электронной очереди, законный представитель предоставляет оригиналы документов в школу.

Отметим, что второй этап поступления продлится с 1 июля по 5 сентября. В это время идет прием заявлений в школы, лицеи, гимназии вне зависимости от места проживания.

