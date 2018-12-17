/ Пожар в школе на ЧТЗ привел к эвакуации детей и отмене уроков

К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожарные Челябинска успешно ликвидировали возгорание в школе № 19, которая расположена на улице Мамина. Сообщение о пожаре в учебном заведении поступило на центральный пункт пожарной связи сегодня, 17 декабря — сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова уже через шесть минут. К этому моменту из школы самостоятельно эвакуировались на спортивную площадку 1005 детей и 79 человек из числа администрации и преподавательского состава. В здании наблюдалось сильное задымление. Очаг пожара составил четыре квадратных метра, горела верхняя одежда в гардеробе, на первом этаже. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС Челябинска.

В настоящее время пожар успешно ликвидирован, идет проветривание помещений школы. Сотрудникам отдела дознания предстоит выяснить, что именно стало причиной пожара. Занятия в школе на сегодня были отменены.