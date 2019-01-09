/ Неосторожное обращение с сигаретой привело к смерти жителя поселка Мирный

Происшествие случилось на новогодних праздниках.

51-летний мужчина скончался во время пожара в многоквартирном доме в поселке Мирный Уйского района. Происшествие случилось в среду, 2 января, в вечернее время. За помощью к пожарным обратились местные жители. На первом этаже двухэтажного многоквартирного дома чувствовался запах гари, а в подъезде дома было небольшое задымление.



К месту возгорания отправились дежурные караулы 74 и 205 пожарно-спасательных частей.

Огнеборцы, облачившись в специальные аппараты для дыхания, проникли в полыхающую квартиру. В задымленном помещении рядом с тлеющей мебелью был обнаружен мужчина 1967 года рождения. Пожарные вынесли его на улицу и передали сотрудникам скорой помощи. В результате пожара уничтожены диван и частично пол, повреждены носимые вещи. — рассказали сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области».

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожное обращение с сигаретой. Пострадавший мужчина скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.