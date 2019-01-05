/ Миасский пожарно-спасательный гарнизон проводит профилактическую работу с населением

В каникулы местным жителям рассказали правила пожарной безопасности.

Миасский пожарно-спасательный гарнизон проводит профилактические мероприятия по обучению жителей Миасского городского округа, Чебаркульского городского округа, Чебаркульского муниципального района, Карабашского городского округа, Уйского муниципального района правилам пожарной безопасности.

В ходе рейдов проводятся беседы с жителями районов о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту. — сообщает ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

Огнеборцы рассказывают местным жителям о наиболее частых причинах возникновения пожаров, просят быть внимательнее с отопительными и электроприборами, а также напоминают телефоны экстренных служб. На данный момент проинструктировано уже более 120 семей.