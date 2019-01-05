Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
69.47 -0.05 79.46 -0.2
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Миасский пожарно-спасательный гарнизон проводит профилактическую работу с населением

Миасский пожарно-спасательный гарнизон проводит профилактическую работу с населением

В каникулы местным жителям рассказали правила пожарной безопасности.
сегодня в 15:00
  |  Происшествия

Миасский пожарно-спасательный гарнизон проводит профилактические мероприятия по обучению жителей Миасского городского округа, Чебаркульского городского округа, Чебаркульского муниципального района, Карабашского городского округа, Уйского муниципального района правилам пожарной безопасности.

В ходе рейдов проводятся беседы с жителями районов о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту. — сообщает ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

Огнеборцы рассказывают местным жителям о наиболее частых причинах возникновения пожаров, просят быть внимательнее с отопительными и электроприборами, а также напоминают телефоны экстренных служб. На данный момент проинструктировано уже более 120 семей.

Общество
Почти 1000 пожарных извещателей установили в домах южноуральцев за год
20.12.2018
Почти 1000 пожарных извещателей установили в домах южноуральцев за год
Происшествия
Пожар в школе на ЧТЗ привел к эвакуации детей и отмене уроков
17.12.2018
Пожар в школе на ЧТЗ привел к эвакуации детей и отмене уроков
Происшествия
Пожар в недостроенном торговом павильоне сняли очевидцы
  
13.12.2018
Пожар в недостроенном торговом павильоне сняли очевидцы
Происшествия
Пожар, потоп и проблемы с отоплением произошли в один день в челябинской многоэтажке
09.12.2018
Пожар, потоп и проблемы с отоплением произошли в один день в челябинской многоэтажке
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Пострадавшим и членам их семей выплатили более 27 миллионов рублей
сегодня в 17:12
Пострадавшим и членам их семей выплатили более 27 миллионов рублей
Происшествия
Миасский пожарно-спасательный гарнизон проводит профилактическую работу с населением
сегодня в 15:00
Миасский пожарно-спасательный гарнизон проводит профилактическую работу с населением
Происшествия
Стало известно о состоянии мальчика, спасенного из-под завалов в Магнитогорске
сегодня в 13:22
Стало известно о состоянии мальчика, спасенного из-под завалов в Магнитогорске
Происшествия
Магнитогорцев просят не организовывать мемориалы возле места трагедии
сегодня в 13:00
Магнитогорцев просят не организовывать мемориалы возле места трагедии
Происшествия
Девушка с татуировкой в виде розы пропала в Магнитогорске
сегодня в 11:27
Девушка с татуировкой в виде розы пропала в Магнитогорске
Общество
Режим чрезвычайной ситуации снят в Челябинской области
вчера в 19:42
Режим чрезвычайной ситуации снят в Челябинской области
Хоккей
«Трактор» переиграл «Амур» в первом матче нового года
вчера в 18:45
«Трактор» переиграл «Амур» в первом матче нового года
Хоккей
«Трактор» принимает на своем льду «Амур»
вчера в 16:10
«Трактор» принимает на своем льду «Амур»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6