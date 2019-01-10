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/ Пожарные устраняют последствия возгорания в Ленинском районе

Пожарные устраняют последствия возгорания в Ленинском районе

По информации очевидцев, загорелась квартира на 4 этаже.
сегодня в 19:28
  |  Происшествия

В Ленинском районе Челябинска, на пересечении улиц Барбюса и Дзержинского, случился пожар. По информации читателей нашего сайта, загорелась одна из квартир на четвертом этаже. Там жила бабушка, которая складировала в своей квартире мусор. Ее вынесли из квартиры без сознания, а после — увезли в больницу. 

Кроме того, жители дома рассказали, что в квартире пенсионерки не было электричества, так как несколько лет назад в ее доме уже было возгорание там был пожар. С тех пор женщина не подключала электричество. Соседки предполагают, что причиной пожара могли стать свечи, которые пенсионерка использовала для освещения помещения.

На месте происшествия работают 4 машины пожарных. Сейчас сотрудники МЧС продолжают ликвидацию последствий возгорания.

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