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Челябинский школьник-наркоторговец пойдет под суд

Подросток полностью признал свою вину.
сегодня в 15:49
  |  Происшествия

Расследование уголовного дела по статье «покушение на приготовление к сбыту наркотических средств» завершили в Челябинске.

Фигурантом стал 17-летний школьник. Установлено, что в феврале этого года он через интернет заказал наркотические и психотропные средства, массой более 59 граммов. Когда посылка пришла, юношу задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

В ходе обыска, проведенного следователем СК, в квартире обвиняемого были обнаружены весы и фасовочный материал для изготовления разовых доз наркотиков и реализации через «закладки». Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Следователи завершили сбор доказательств. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения в суд.

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