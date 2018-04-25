/ Южноуралец проведет за решеткой восемь лет из-за наркотиков

Решение принял Златоустовский городской суд.

23-летний житель Златоуста попался на распространении наркотиков. Молодого человека задержали в октябре прошлого года. Сотрудники полиции обнаружили у него дома 15 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В телефоне задержанного нашли координаты и фотографии «закладок» в лесном массиве. Туда отправились транспортные полицейские. На месте они нашли еще один сверток с порошком. Общий вес изъятого вещества составил около 9 граммов.

В отношении злоумышленника следователями ЛОП на станции Златоуст было возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, пунктом «б» части 2 статьи 228.1 УК РФ, пунктами «а, б» части 3 статьи 228.1. В ходе следствия установлено, что распространением психотропного вещества посредством закладок мужчина занимался с начала 2017 года. — пояснили в пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В результате Златоустовский городской суд назначил обвиняемому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.