/ Челябинских школьниц осудили за сбыт наркотиков

Девушки признали свою вину в полном объеме.

Две школьницы из Челябинска получили четыре года лишения свободы условно. Девушки пошли под суд по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Установлено, что в октябре прошлого года в интернете они заказали наркотики массой более 14 граммов для раскладки доз по городу. Школьниц с наркотиками задержали сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области. Свою вину девушки признали в полном объеме.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении в отношении 16 и 17-летних школьниц из областного центра, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» УК РФ. - уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Суд назначил челябинкам наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

