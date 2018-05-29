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В наркопритон превратила свою квартиру жительница Чурилово

Она продавала зависимым людям синтетические вещества и шприцы.
сегодня в 09:49
  |  Происшествия

В Чурилово полицейские накрыли наркопритон, которым «руководила» 31-летняя местная жительница. Место для встреч зависимых от наркотиков людей женщина организовала прямо в своей квартире. Она не только позволяла употреблять там вещества, но и сама их продавала своим «гостям». Как утверждает полиция, специализировалась хозяйка наркопритона на «синтетике».

В ходе работы в данной квартире полицейскими было задержано 6 наркозависимых лиц, медицинское освидетельствование которых подтвердило наличие у них наркотического опьянения, а также обнаружены и изъяты предметы для потребления наркотиков, в том числе использованные шприцы. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Теперь деятельность наркопритона остановлена. На его хозяйку завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За такое преступление женщина может попасть за решетку на 4 года.

За неполные 5 месяцев, прошедшие с начала 2018 года, полиция уже обнаружила и ликвидировала 29 наркопритонов. Работа продолжается.

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