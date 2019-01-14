/ «Шкода Октавиа» сбила пешехода в Троицком районе

Пострадавшая, женщина 34 лет, была госпитализирована.

Водитель «Шкоды» наехал на пешехода на территории Троицкого района. Инцидент произошел на 120 километре автодороги Челябинск — Троицк. В ДТП пострадала 34-летняя женщина. Она получила телесные травмы и была госпитализирована.

48-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», совершил наезд на пешехода переходившего проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, всего за прошедшие дни сотрудниками ГИБДД зафиксировано 17 аварий, в которых пострадал 21 человек.