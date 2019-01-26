/ Контрафактную одежду на 13 миллионов рублей выявили челябинские таможенники

Злоумышленники пытались ввести в Россию 14,5 тонн копий известных брендов.

Таможенники Челябинской области пресекли первую в новом году попытку ввоза контрафактной одежды в Россию. Сотрудники мобильной группы таможни совместно с ПУ ФСБ России по Челябинской области выявили автомобиль с 14.5 тоннами контрафакта в который следовал из Киргизии в Екатеринбург.

В грузовом отсеке таможенники обнаружили почти 10 тысяч единиц одежды с признаками контрафактности, маркированных товарными знаками «Adidas», «Reebok», «Nike», «Tommy Hilfiger», «Fila», «Mickey Mouse», «Philipp Plein». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской таможни.

Ущерб, нанесенный правообладателям, оценивается оперативниками в 13 миллионов рублей. Товар был изъят и передан полицейским Троицка. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», максимальный срок наказания по которой составляет до двух лет лишения свободы.