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/ Сбивший полицейского хоккеист-любитель осужден на 17 лет

Сбивший полицейского хоккеист-любитель осужден на 17 лет

Мужчина скрылся с места происшествия, но затем сам сдался правоохранителям.
сегодня в 13:52
  |  Общество

К своему финалу подошла история, начавшаяся больше года назад, когда житель Чебаркульского района Егор Александрин насмерть сбил сотрудника правоохранительных органов. Сегодня, 4 февраля, следственное управление СК России по Челябинской области выступило с заявлением о том, что мужчина осужден на 17 лет.

Как рассказали сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков происшествие случилось 30 сентября 2017 года в селе Травники. Осужденный, который ехал на «Копейке», не подчинился требованию об остановке и умышленно наехал на инспектора ДПС. Уже позже стало известно, что мужчина выступал за одну из местных любительских хоккейных команд.

Сотрудник полиции с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение, где через несколько дней скончался. Осужденный с места происшествия скрылся, но позднее сам явился в правоохранительные органы, сообщив, что совершил наезд на сотрудника полиции по неосторожности, из-за плохой видимости. Версия мужчины о неосторожном причинении смерти потерпевшему была проверена и опровергнута полученными доказательствами, в том числе выводами судебной экспертизы. — отметил Владимир Шишков.

Суд счел доказательства, собранные органами следственного комитета, достаточными для вынесения приговора мужчине. Егор Александрин был признан виновным в преступлении по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Кроме лишения свободы на 17 лет мужчину приговорили к выплате морального вреда в сумме миллион рублей.

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