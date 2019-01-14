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/ Автоледи превысила скорость и стала виновницей аварии в Магнитогорске

Автоледи превысила скорость и стала виновницей аварии в Магнитогорске

Пострадал 57-летний водитель ВАЗ-21099.
сегодня в 14:34
  |  Происшествия

57-летний водитель «Девяносто девятой» пострадал в аварии в Магнитогорске. Инцидент произошел в субботу, 12 января, в вечернее время, на улице Мостовой проезд, расположенной на выезде из города.

Виновницей ДТП стала 38-летняя автоледи. Женщина превысила скорость и выехала на встречку, где и столкнулась с ВАЗ-21 099.

38-летняя женщина, управляя автомобилем «Иран Ходро Саманд», не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и выехала на полосу предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21 099 под управлением 57-летнего мужчины. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды ГИБДД Челябинской области.

Как сообщили в управлении ГИБДД, мужчина был госпитализирован. На фотографиях с месте ДТП видно, что от лобового столкновения у машин повредились передние части.

Отметим, всего за прошедшие выходные на территории Южного Урала было совершено 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 21 человек.

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