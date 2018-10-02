/ Месячный ребенок умер от несвоевременно диагностированной инфекции

Медперсонал станет фигурантом уголовного дела.

Месячный мальчик умер в больнице Коркино. Трагедия случилась еще в июне, следователи сразу начали проверку по данному факту. Причиной смерти младенца в итоге оказалась несвоевременно диагностированная инфекция. Ребенка, поступившего в больницу с высокой температурой, не сразу начали правильно лечить.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека». — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас следователи выявляют, кто из сотрудников больницы виновен в произошедшем, устанавливают обстоятельства гибели ребенка и ждут результатов медицинских экспертиз.