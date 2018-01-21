/ «Чем это интересно закончится?» По дорогам Челябинска ездят на «ватрушке»

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Выпавший на дороги Челябинска снег стал поводом для экспериментов. Ездока в необычной «упряжке» сняли на видео другие участники дорожного движения по улице Братьев Кашириных. Нарушая правила один из пассажиров автомобиля ехал на прицепленной к нему «ватрушке».
Просто чуваки крэзи! Чем это интересно закончится? — комментирует снятое автор видео.
Напомним, согласно п. 22.8 ПДД, перевозить людей вне кабины автомобиля запрещено. За нарушение этого правила, водитель привлекается к ответственности по ч.2 ст.12.23 КоАП, которая предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей.