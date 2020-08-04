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В Челябинске 12-летняя девочка пострадала во время катания на самокате. Водитель иномарки сбил ребенка, когда она ехала по проезжей части. ДТП произошло в понедельник, 3 августа, вечером.
«В 18.30, напротив дома 10В в Дачном переулке, 25-летний водитель, управляя автомобилем „Киа Сид“, совершил наезд на пешехода. Девочка ехала на самокате во встречном направлении по проезжей части дороги», — прокомментировали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.
Девочка получила телесные повреждения.
Добавим, за сутки в Челябинске произошло 51 ДТП, четыре из них — с пострадавшими.