Девочка на самокате попала под колеса иномарки в Челябинске

Школьница получила телесные повреждения.

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В Челябинске 12-летняя девочка пострадала во время катания на самокате. Водитель иномарки сбил ребенка, когда она ехала по проезжей части. ДТП произошло в понедельник, 3 августа, вечером.

«В 18.30, напротив дома 10В в Дачном переулке, 25-летний водитель, управляя автомобилем „Киа Сид“, совершил наезд на пешехода. Девочка ехала на самокате во встречном направлении по проезжей части дороги», — прокомментировали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Девочка получила телесные повреждения.

Добавим, за сутки в Челябинске произошло 51 ДТП, четыре из них — с пострадавшими.