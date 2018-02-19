/ «У меня мурашки побежали по коже». Подростка, спасшего двух детей на пожаре, считают героем в школе

﻿Подвигом 10-классника восхищены ученики и учителя.

10-классник Артемий Полукеев теперь герой Ленинского района. В выходные школьник спас из горящей квартиры двух маленьких братьев. Дети плакали и звали на помощь, и школьник, не растерявшись, перетянул их на безопасную территорию. Для этого пришлось разбить балконное стекло. Артемий утверждает, что не боялся и не переживал в этот момент, а делал то, что нужно.

Я все делал рефлекторно, надо было что-то делать, и я пошел делать. Не думал об уроках ОБЖ, о том, что нам рассказывали. Дети кричали. Я попросил их успокоиться. Старший послушался, а младший не смог. Я сказал им, чтобы залезли на подоконник и перебрались на мою часть балкона. Я им помогал, придерживал за руку и живот. Подруга, у которой я был в гостях, одела детей в свои вещи, мы отправили их в подъезд. Там детей забрали взрослые. — рассказал сайту «Первый областной» Артемий Полукеев.

Рассказ о подвиге школьника быстро распространился. Им гордятся родители и друзья. Они отмечают, что Артемий всегда отзывчив и помогает другим, и совершил достойный поступок достойного человека. Гордость испытывают и учителя.

Когда я обо всем узнала, у меня мурашки побежали по коже и слезы на глаза выступили. Как классный руководитель, я горжусь Артемием. Он всегда оказывал и содействие, и помощь другим ребятам. И у классного руководителя он был помощником, и у других учителей. Сегодня я пришла на занятия, уже вся школа обсуждала его подвиг. Он сказал, что сделал то, что должен был сделать. — сообщила сайту «Первый областной» классный руководитель школьника Александра Зацепина.

По данным МЧС, огонь уничтожил стены, пол, потолок и вещи. Дверь в квартире была заперта, поэтому дети, учинившие пожар, пытались спастись через балкон. Артемий действительно уберег их от гибели.

Руководство пожарно-спасательного гарнизона города Челябинска будет ходатайствовать перед вышестоящим руководством о награждении Артемия «За спасение погибавших». — прокомментировала сайту «Первый областной» представитель пресс-центра МЧС Юлия Лыкова.

Напомним, информация о героическом поступке Артемия Полукеева распространилась после 17 февраля. В этот день он спас из огня мальчиков 10 и 12 лет. Они находились в соседней квартире. Школьник прослыл героем в СМИ и соцсетях.

