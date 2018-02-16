/ Девятиэтажка загорелась в Челябинске из-за тлеющего окурка

Жильцы дома не соблюдали правила обращения с огнем.

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Болейко накануне, 15 февраля. Примерно в 18:20 огнем оказался охвачен балкон одной из квартир на 8 этаже высотки. Пламя быстро заметил хозяин квартиры, а также случайные прохожие. На место оперативно прибыли пожарные.



Пожар потушили за несколько минут. На месте работали 9 человек личного состава. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве рассказали, что причиной пожара стала непотушенная сигарета. Пенсионер, который находился в квартире, вышел на балкон покурить и оставил тлеющий окурок на тумбочке. Деревянная конструкция быстро воспламенилась.

Обошлось без жертв и пострадавших. Огонь уничтожил только мебель на балконе площадью 2 квадратных метра.

