Шестерых челябинцев осудят за незаконную банковскую деятельность

Обвиняемые заработали более 20 миллионов рублей.

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Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении 6 жителей региона. Их будут судить по преступлению по пунктам «а» и «б», части 2 статьи «Незаконная банковская деятельность» уголовного кодекса«.



По данным следствия, в период с 2012 по 2016 год обвиняемые действовали в нарушение Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и без лицензии распоряжались деньгами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они привлекали безналичные средства на счета подконтрольных организаций по фиктивным оснований

По версии следствия, обвиняемые в период с 2012 года 2016 год в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не имея специального разрешения (лицензии), в отсутствие реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров, на регулярной основе осуществляли финансовые операции с денежными средствами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Поступившие денежные средства безналичным путем перечислялись с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности организаций. Участники организованной группы осуществляли кассовое обслуживание представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдавая им наличные денежные средства с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 4,5% от суммы денежных средств, выведенных в наличный оборот, для последующей передачи их „клиентам“»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В итоге доход обвиняемых составил свыше 20 миллионов. рублей. На данный момент уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска. Там оно будет рассмотрено по существу.