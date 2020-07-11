Доступ к медицинским документам родственников появится у россиян

Однако для этого пациенту необходимо будет написать соответствующее соглашение.

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В скором времени родственники больного или умершего пациента смогут получать доступ к медицинским документам и таким образом узнавать о причинах болезни, смерти и лечении. Соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» направил на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

«В соответствии со статьёй 104 Конституции РФ Правительство вносит на рассмотрение проект федерального закона в части обеспечения доступа супруга (супруги), близких родственников и иных членов семьи либо иных лиц с письменного соглашения пациента или его законного представителя к информации о состоянии здоровья пациента, включая медицинскую документацию, в том числе после смерти пациента»,— говорится в законопроекте.

Таким образом, если пациент напишет соответствующее соглашение, то медики смогут разглашать указанным лицам врачебную тайну.

Полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина на разглашение врачебной тайны будет наделён Минздрав России. Получать выписки из больниц и прочие документы можно будет в электронном виде.