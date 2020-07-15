Четверо челябинцев обворовывали дорогие машины

Всего они причинили ущерб на 1,3 миллиона рублей.

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В Челябинске осудили четверых местных жителей за серию краж из дорогих автомобилей. Мужчины выбирали для вскрытия иномарки, то есть наиболее дорогие машины из тех, что припаркованы во дворах.

Преступники крали вещи, которые были оставлены в машинах, а также запчасти из данных автомобилей. Всего из таких машин, как «БМВ Икс 6», «Мерседес», «Ленд Крузер», «Порше Кайен» и «Вольво», было украдено вещей и запчастей на сумму более чем 1,3 миллиона рублей.

«Калининский районный суд г. Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых местных жителей, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „а, в“ ч.2, п. „в“ ч.3 ст. 158; ч.3 УК РФ — „Кража“», — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Все четверо подсудимых признали свою вину. Некоторое имущество они вернули потерпевшим. Судом им вынесено было наказание от 3,5 лет до 5 лет лишения свободы условно, с испытательными сроками от 3,5 лет до 5 лет. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших, с подсудимых будет взыскана сумма в размере 500 тысяч рублей.