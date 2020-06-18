Шестеро южноуральских «нарко-коллекторов» оказались в суде

Они могут на 7 лет лишиться свободы.

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Шестеро южноуральцев в возрасте от 22 до 27 лет в течение четырех месяцев промышляли нелегальным бизнесом. Молодые люди, соблазнившись легкими деньгами, стали, так называемыми, коллекторами интернет-магазина по продаже наркотиков. «Должностные обязанности» группы состояли в поиске и избиении тех, кто мешал бизнесу их руководителей, воруя «товар».

«Наказать» они успели пять человек. Весь процесс молодые люди снимали на камеру, чтобы заручиться уверенностью в получении денег. Отснятыми роликами они также устрашали следующих жертв.

«Следствием Управления МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении шести лиц по обстоятельствам причинения ими физических и психических страданий гражданам. Злоумышленникам предъявлено обвинение по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 7 лет. Двум обвиняемым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Также на наркотический интернет-магазин возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности. В данный момент правоохранительными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных деяний. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.