Бывшего сотрудника Центра гигиены и эпидемиологии осудили в Миассе

Бывший заместитель главврача учреждения «состряпал» необходимое заключение без проверки за деньги.

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В Миассе Челябинской области осудили бывшего заместителя главврача по санитарно-эпидемиологическим вопросам за получение взятки. За что местный житель взял деньги и какое наказание вынес суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Известно, что в 2017 году житель Миасса, являясь заместителем главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам филиала — заместителем технического директора Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», за взятку в размере 15 тысяч рублей изготовил заключение о соответствии территории, помещений и оборудования нежилого здания требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». При этом сотрудник центра не провёл необходимых экспертиз и не привлекал для этого специалистов.

«Миасским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя, виновного в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ „получение взятки“. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом 150 тысяч рублей»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, мужчина совершил преступление по части 2 статьи 292 УК РФ «служебный подлог», за что ему придётся заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.