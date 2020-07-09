Грозился поджечь дом: коллектор пытался «выбить» долги мужа с жительницы Пласта

Челябинец две недели караулил женщину и сыпал угрозами.

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В Пласте перед судом предстанет 35-летний челябинец, который две недели буквально измывался над местной жительницей, вымогая выплатить кредит за ее бывшего мужа. Коллектор обвиняется в преступлении по части 1 статьи вымогательство.

По материалам дела, жительница Пласта обратилась в полицию и сообщила, что в течение двух недель неизвестный, который представляется сотрудником коллекторского бюро, приезжает к ее дому и угрожает. Женщина рассказала, что боится за свою семью, так как злоумышленник грозился поджечь их дом, а также применением насилия. По ее словам, так он хотел заставить ее заключить договор о выплате кредита, который ранее оформил экс-супруг.

«Установлено, что бывший супруг потерпевшей оформил кредит в банке на сумму около 60 тысяч рублей, который не был погашен в срок. В связи с невыплатой кредита банк передал данные по заемщику в коллекторское агентство, специализирующееся на внесудебном взыскании просроченной кредитной задолженности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

После задержания челябинец пояснил, что осознавал общественную опасность своих действий, а также понимал, что не имеет права требовать от женщины отдать долг бывшего возлюбленного.