«Шестерка» врезалась в мотоциклиста на перекрестке в Челябинске

Пострадавший госпитализирован.

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За 9 июня в Челябинске произошло 33 ДТП. И одно из них произошло с участием мотоциклиста.

Все произошло в 21:40 возле дома по улице Университетская Набережная, 82. 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 делал разворот на регулируемом перекрестке. А вот на встречной полосе двигался мотоцикл «Ямаха», под управлением 21-летнего водителя.

«Они совершили столкновение, после чего мотоцикл Ямаха совершил наезд на препятствие (бордюрный камень). В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован», — сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Также сотрудники Госавтоинспекции выявили в Челябинске за прошедшую ночь 8 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. А за 6 месяцев 2020 года было поймано 2100 водителей в состоянии опьянения, либо тех, кто отказался от законного требования сотрудников полиции о прохождении процедуры освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Поэтому в ГИБДД напоминают, что садиться за руль в состоянии опьянения является грубым нарушением ПДД, а также может привести к действительно трагическим последствиям.