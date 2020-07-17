Бесправник на мотоцикле серьезно пострадал в столкновении с «Ладой» в Челябинске

За сутки произошло две аварии с участием байкеров.

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В Челябинске 16 июля зарегистрировано 44 ДТП, в двух из которых пострадали мотоциклисты. Прошлым утром, около девяти часов, на улице 5-я Электровозная 20-летняя автоледи за рулем «Лады» сбила 34-летнего байкера.

«При повороте налево, на парковку, не пропустила движущийся со встречного направления прямо мотоцикл GR 2.0 rti mum», — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В результате происшествия мотоциклист получил множественные повреждения, а также травму головы. Установлено, что у него отсутствовали права на управление данным транспортом.

Через пару часов на проспекте Ленина 46-летний водитель «Шкоды» при выезде со второстепенной дороги не пропустил мотоцикл «Рейсер», который ехал по главной.

«В результате происшествия пострадал 25-летний водитель мотоцикла», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, при езде на мотоциклах и водитель, и пассажиры обязательно должны быть в шлемах. Это позволяет снизить риск тяжких травм при падении с транспортного средства, а также в случае ДТП.