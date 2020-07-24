Челябинских мотоциклистов проверят сотрудники ГИБДД

С байкерами побеседуют и напомнят о правилах безопасности.

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На дорогах Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции проверят мотоциклистов. Полицейские будут выяснять, все ли водители двухколесного транспорта имеют право на управление, а также соблюдают ли байкеры скоростной режим. Профилактическое мероприятие «Мотоциклист» пройдет в пятницу, 24 июля.

Экипажи ДПС будут патрулировать на основных магистралях Челябинска и в местах массового отдыха горожан. Участие примут сотрудники мотовзвода, представители мотосообществ и дружинники. Байкерам раздадут листовки, напомнив, что необходимо использовать шлемы и защитную экипировку.

«Отдельное внимание в профилактических беседах с мотолюбителями активисты и дружинники уделят соблюдению скоростного режима, а так же проведению бесед с водителями электросамокатов, которые порой выезжают на проезжую часть и тем самым нарушают ПДД», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Отметим, за первую половину 2020 года в южноуральской столице зарегистрировано 45 ДТП с участием мотоциклов, скутеров и мопедов, в результате которых 31 человек получил различные травмы.