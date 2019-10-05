Несколько метров протащили по дороге мужчину в результате ДТП

О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.

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Сегодня днём, 5 октября, в Тракторозаводском районе Челябинска произошло жуткое ДТП. Один человек пострадал. Пока о его состоянии ничего не известно. Очевидцы говорят, что мужчину сбили на пешеходном переходе, когда тот, судя по всему, бежал через дорогу к только что подошедшему трамваю. В пресс-службе ГИБДД по Челябинску корреспонденту сайта «Первый областной» прояснили ситуацию.

«ДТП произошло в 14:05 на улице Горького около дома № 14. Водитель автомобиля Bogdan 1987 года рождения совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу на регулируемом участке. В результате пешеход получил травмы. Обстоятельства и состояние пострадавшего пока выясняются»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, это уже не первое ДТП на регулируемом участке дороги. На прошлой неделе водитель автокрана насмерть сбил 14-летнюю школьницу, когда девочка перебегала дорогу на зелёный свет светофора. Судья избрал 51-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.