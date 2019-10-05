ДТП с участием внедорожника и мотоцикла произошло в Челябинске

Инцидент произошел на проспекте Победы.

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Сегодня, 5 октября, в 13:22 на проспекте Победы возле дома №162 произошло ДТП с участием внедорожника и мотоцикла.

«Двигался в прямом направлении, „Skoda“ разворачивалась, в нее влетел мотоцикл. Мотоциклист живой. Но, по-видимому, травма руки»,— сообщили корреспонденту медиахолдинга ОТВ очевидцы.

В управлении здравоохранения администрации города Челябинска сообщили, что мотоциклист в стабильном состоянии доставлен в ГКБ №5, водитель внедорожника от госпитализации отказался.

«У мужчина 32-х лет закрытая черепно-мозговая травма, вывих плеча, перелом предплечий, ушибы. Доставлен в городскую клиническую больницу №5»,— сообщила Наталья Горлова, начальник Управления здравоохранения администрации города Челябинска.

На место происшествия мгновенно прибыли бригада скорой помощи и машина пожарной службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.