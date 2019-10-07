Родственники погибшего радио-ведущего из Златоуста боятся, что ДТП «замнут»

С момента аварии прошло две недели, а дело так и не завели.

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В соцсетях сообщили, что родственники погибшего в ДТП журналиста Дениса Куликова (Шафигуллина) боятся, что дело «замнут». Его не завели спустя две недели.

Авария произошла 20 сентября, Денис отвез сына в бассейн и ехал на работу. На перекрестке проспекта Мира и улицы 40-летия Победы пожарная машина, которая спешила на вызов, въехала в автомобиль радио-ведущего. Удар пришелся на водителя.

Теперь родственники боятся, что из-за сложной ситуации с пожарной машиной дело не заведут. Автоюрист отметил, что на видео с ДТП не понятно, был ли там звук сирены пожарной машины. Даже если был звук, тогда остается вопрос убедился ли водитель спецтехники, что ему уступают дорогу.

«По видео непонятно, был звук у пожарной машины или нет, видно лишь, что включены проблесковые маячки. Это важно, потому что без звукового сопровождения у него нет преимущества. Если звук был, тогда водитель получает преимущество лишь тогда, когда ему его предоставляют все участники движения. Это обычно решают эксперты и суды. Я вижу, что перед тем, как въехать в „Гранту“, водитель пожарной машины чуть не сшиб другой легковой автомобиль. Хотя бы приближенно можно говорить, что он не убедился в том, что ему предоставляют преимущество», — отметил Лев Воропеев, автоюрист.

Радио-ведущий Денис Куликов (Шафигуллин) от полученных травм скончался на месте. Прощение с Денисом состоялось 23 сентября.