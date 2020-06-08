Шел на «зеленый»: «БМВ» сбил мужчину на «зебре» в Миассе

Пострадавшего доставили в больницу.

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В Миассе 33-летний водитель «БМВ» сбил пешехода. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. ДТП произошло вечером 5 июня на улице 8 июля.

«Водитель, управляя автомобилем „БМВ 52“, при повороте налево на регулируемый пешеходный переход, совершил наезд на 39-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по направлению движения транспортного средства на разрешающий сигнал светофора (зеленый)», — сообщили в ОМВД по Миассу.

С места аварии с травмами пострадавшего госпитализировали.