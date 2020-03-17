Челябинца, сбившего пешехода на «зебре» у Минстроя, отправили в колонию

Водитель скрылся с места ДТП.

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В Челябинске суд вынес приговор виновнику ДТП, произошедшего в октябре 2019 года возле здания областного Минстроя. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также за оставление места аварии.

Водитель был лишен водительских прав, однако сел за руль и, двигаясь со скоростью 70 км/ч, не уступил дорогу пешеходу. Около дома 77 на улице Елькина он совершил наезд на мужчину, который шел по пешеходному переходу. С места аварии нарушитель скрылся, не оказав помощь пострадавшему.

«С учетом всех смягчающих обстоятельств, полного признания вины, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на три года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ранее мужчина многократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.