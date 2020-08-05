«БМВ» протаранил ВАЗ на перекрестке в Челябинске

Пострадал водитель отечественной легковушки.

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В Челябинске 47-летний водитель «БМВ» на перекрестке врезался в ВАЗ под управлением 58-летнего автомобилиста. ДТП произошло во вторник, 4 августа, у дома 54 по улице Каслинской.

«В 15:15 водитель, управляя автомобилем „БМВ икс 5“, на регулируемом перекрестке, при повороте налево, не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ», — прокомментировали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В результате аварии водитель отечественной легковушки получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение.

По данным Госавтоинспекции города, за сутки на территории Челябинска произошло 39 ДТП. Выявлено девять водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Восемь автомобилистов ездили без прав.