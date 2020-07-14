Бабушку с внучкой сбил ВАЗ на «зебре» в Челябинске

Девочка получила травмы, ее родственница скончалась на месте.

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В Челябинске 44-летняя автоледи за рулем ВАЗ-2112 сбила двух пешеходов на «зебре». ДТП произошло утром 14 июля рядом с остановкой «Сад Уралец» на Свердловском тракте.

Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, бабушка и внучка переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На месте происшествия скончалась 57-летняя пострадавшая, ее семилетняя внучка получила травмы головы.

«Только строгое соблюдение Правил дорожного движения и взаимоуважение помогут избежать дорожных трагедий. Родителям необходимо не допускать бесконтрольного нахождения детей вблизи проезжей части и при переходе дороги держать ребенка за руку, ни в коем случае не допускать, чтобы несовершеннолетние ездили на велосипедах и самокатах по дорогам общего пользования и пешеходным переходам», — призывают в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Отметим, за июнь 2020 года на дорогах Челябинска совершено 218 наездов на пешеходов, 110 из них произошли в зоне действия пешеходных переходов. Четыре человека погибли, 219 — получили травмы различной степени тяжести.