/ 69-летняя женщина намерена взыскать 500 тысяч с виновника ДТП в Челябинске

﻿Пенсионерка с момента ДТП с трудом двигает правой рукой.

Прокуратура Курчатовского района встала на защиту 69-летней женщины, пострадавшей в ДТП. Дорожный инцидент произошел еще в 2014 году, с тех пор пенсионерка имеет проблемы со здоровьем. Вина автомобилиста была доказана через суд, теперь пострадавшая намерена взыскать моральную компенсацию.



В результате указанного дорожно-транспортного происшествия действиями водителя пешеходу причинен моральный вред в виде физических и нравственных страданий. Физические страдания выразились в сильной нестерпимой боли в момент наезда автомобиля, так и в последующем при лечении. До настоящего времени не может себя обслуживать, так как не может в полной мере двигать правой рукой. — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Курчатовского района.



Отметим, что водитель отказался от добровольной выплаты моральной компенсации пострадавшей. В этой связи прокуратура Курчатовского района в интересах заявителя предъявила исковое заявление к водителю о компенсации морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.