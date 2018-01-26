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/ Более 200 сотрудников ГИБДД уволят в Челябинской области

Более 200 сотрудников ГИБДД уволят в Челябинской области

Численность штатных работников уменьшится на 11,4%.
сегодня в 18:15
  |  Общество

Под сокращение на Южном Урале попали 243 сотрудника ГИБДД. Только 17 процентов из этого числа — инспекторы дорожно-патрульной службы, остальные — это руководящий состав и работники аппарата. На данный момент известно, что в основном под сокращения попадут полицейские Озерска и Снежинска.

Надеемся, что отрицательного эффекта не будет из-за большого числа камер и системы мониторинга. — сообщил сайту «Первый областной» начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

Напомним, предельная штатная численность сотрудников министерства внутренних дел в размере установлена в размере 894 871 человек указом президента Владимира Путина от 31 декабря 2017.

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