/ Более 200 сотрудников ГИБДД уволят в Челябинской области

Численность штатных работников уменьшится на 11,4%.

Под сокращение на Южном Урале попали 243 сотрудника ГИБДД. Только 17 процентов из этого числа — инспекторы дорожно-патрульной службы, остальные — это руководящий состав и работники аппарата. На данный момент известно, что в основном под сокращения попадут полицейские Озерска и Снежинска.

Надеемся, что отрицательного эффекта не будет из-за большого числа камер и системы мониторинга. — сообщил сайту «Первый областной» начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

Напомним, предельная штатная численность сотрудников министерства внутренних дел в размере установлена в размере 894 871 человек указом президента Владимира Путина от 31 декабря 2017.

