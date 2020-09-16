Шахтер погиб на производстве в Сатке

Инцидент произошёл на комбинате «Магнезит».

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В Сатке в результате падения погрузочно-доставочной машины в шахте «Магнезитовая» погиб мужчина. Умершим оказался 48-летний рабочий. Инцидент произошёл сегодня, 16 сентября, ранним утром в группе компаний «Магнезит».



«По оперативным данным, случай травмирования со смертельным исходом произошёл в 10:20, ведётся расследование. Коллектив Группы Магнезит выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Будет проведено самое тщательное выяснение причин трагического случая», — рассказали «Первому областному» представители «Магнезита».

По факту произошедшего проверку будет проводить следственный комитет.