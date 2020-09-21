На опасном производстве в Сатке погиб машинист электровоза

Трагедия вновь произошла в одной из шахт градообразующего предприятия.

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Сегодня ночью, 21 сентября, в Сатке на опасном производстве погиб рабочий. Трагедия произошла в 2 часа 49 минут на шахте «Магнезитовая». Во время работы опрокинулся подвижной железнодорожный состав. Электровозом управлял 34-летний машинист.

«В результате погиб машинист электровоза — мужчина 1986 года рождения. Коллектив Группы Магнезит выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Начато тщательное расследование обстоятельств и причин случившегося. На шахте введен особый режим по охране труда и промышленной безопасности», — прокомментировали на предприятии.

Напомним, на прошедшей неделе в Сатке в той же шахте погиб рабочий. На 48-летнего сотрудника Группы «Магнезит» опрокинулась погрузочно-доставочная машина.