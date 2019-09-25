Шагол оцепили силовики, жителей не пускают домой

Пользователи соцсетей рассказывают о снаряде, привезенном в поселок на тракторе.

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Социальные сети «взорвала» новость из поселка Шагол. Жители не могли проехать в собственные дома из-за оцепления. Как делились пользователи социальных сетей, спецслужбы выставили оцепление не только у военного ВУЗа, но и на самом въезде. Подозревалось минирование одного из объектов, находящихся на территории поселка. Позже сообщили, что житель города привез в военный городок на тракторе снаряд.

«Когда выезжал от 378 садика, видел желтый трактор у КПП. Опять же, сколько нужно мозгов, чтоб в ковше снаряд привезти солдатикам», — рассказал в группе поселка Константин Ботвинников.

«С Ново-казанцево мужчина на тракторе привез в ЧВВАКУШ»,— осведомила Инга Давлетханова-Соколова.

«Приехал трактор со стройки, где он работал, нашёл там предмет похожий на снаряд, и, недолго думая, водитель решил доставить его на тракторе к военным. Естественно, туда сразу прибыли экстренные службы, въезд перекрыла полиция, никого не пускала, заехала только машина разминирования и скорая помощь. Выставили оцепление, военные в бронежилетах с касками и автоматами», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» житель поселка Иван Демидов.

Как сообщила местная жительница Надежда Кузнецова, ей удалось попасть в поселок с другого въезда. Оцепление до сих пор не снято, жители не понимают, что происходит.